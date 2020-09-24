Майже 253 млн. гривень сплачено до місцевих бюджетів підприємствами-спрощенцями на Львівщині Суспільство | 24-09-2020, 13:04 0 91





Протягом січня-серпня 2020 року платники єдиного податку - юридичні особи третьої та четвертої груп сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 252,6 млн. грн. єдиного податку. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



При цьому, з початку року платниками єдиного податку - юридичними особами третьої групи сплачено до місцевого бюджету Львівщини 218,5 млн. гривень. Порівнюючи з тим самим періодом минулого року такі надходження збільшились на 4,4 млн. грн. (у січні-серпні 2019 року – 222,9 млн. гривень). У серпні 2020 року до місцевого бюджету єдиного податку з юридичних осіб третьої групи надійшло 38,4 млн. гривень.



А платниками єдиного податку з юридичних осіб четвертої групи з початку року до місцевого бюджету сплачено 34,1 млн. гривень. У серпні 2020 року єдиного податку з юридичних осіб четвертої групи до місцевого бюджету надійшло 2,1 млн. гривень.