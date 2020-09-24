У Львові засудили грабіжника з Рясного Суспільство | 24-09-2020, 13:05 0 80



Прокурори Львівської місцевої прокуратури №2 довели вину раніше судимого за крадіжки 41-річного львів’янина у справі щодо грабежу у мікрорайоні Рясне.



Встановлено, що 23 серпня цього року зловмисник у під’їзді житлового будинку на вул.Шевченка наніс чотири удари рукою в область голови 33-річної жінки і відібрав у неї сумку, в якій знаходився телефон «SAMSUNG» та 6500 грн.



Внаслідок грабежу, згідно висновку експертизи, жінка отримала легкі тілесні ушкодження.



Матеріальна шкода, завдана потерпілій, складає 9750 грн.



Так, дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого).



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області.



Вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним та засуджено до покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури