Синоптики застерігають про надзвичайну пожежну небезпеку Суспільство | 24-09-2020, 13:25 0 113 Сьогодні та упродовж 25 — 26 вересня по території Львівської області очікується надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). Також 25 вересня по місту вночі та вранці буде туман, видимістю 200 — 500 м. Про це попередив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Львівська міська рада просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними. До слова, у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.



