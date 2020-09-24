(ВІДЕО) Сергій Дейнеко: Ми робимо все від нас залежне, аби перетин кордону транспортними засобами був максимально швидким Суспільство | 24-09-2020, 15:21 0 62 ВІДЕО: https://youtu.be/mKsI6Bnl1ZE





Про це Голова ДПСУ зазначив під час перебування на кордоні з Угорщиною та Словаччиною, де протягом останнього часу фіксуються черги транспортних засобів, які прямують на виїзд з України.



Зокрема він особисто перевірив ситуацію в пунктах пропуску «Лужанка», «Тиса» та «Ужгород».



Сергій Дейнеко наголосив на чітких координаційних заходах між співробітниками ДПСУ та працівниками ДМСУ під час оформлення транспортних засобів різних категорій.



«Звісно, перетин кордону не залежить винятково від контролюючих служб української сторони. Процедури оформлення відбуваються і в пунктах пропуску суміжних країн. Однак ми маємо робити все від нас залежне, аби перетин кордону транспортними засобами був максимально швидким і в той же час відповідав критеріям безпеки», – наголосив керівник прикордонного відомства.



Він визначив завдання щодо оперативного і обов’язкового підтримання чіткої взаємодії з контролюючими органами Угорщини та Словаччини, адже лише спільними діями по обидва боки кордону можна максимально впливати на ситуацію.



Це питання Голова ДПСУ також обговорив з Міністром закордонних справ України, з яким зустрівся в пункті пропуску «Ужгород». Зі свого боку Дмитро Кулеба зазначив, що під час зустрічей у Словаччині обговорить питання з виникненням черг на кордоні та пропонуватиме віднайти спільні оптимальні рішення для стабілізації ситуації.



Крім того, питання вирішення черг керівник ДПСУ обговорив і з Головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим. Також вони разом поспілкувалися з водіями вантажівок, які перетинають кордон.



Голова Держприкордонслужби зазначив, що прикордонники прикладають максимум зусиль і використовують всі можливості для пришвидшення пропуску автівок.



Очільник обладміністрації Олексій Петров відмітив про опрацювання пілотного проєкту зі створення онлайн черги, за прикладом європейських країн, коли водії матимуть можливість завчасно бронювати дату і час проходження оформлення на кордоні.



Відмітимо, що перед пунктами пропуску «Ужгород» та «Тиса» на виїзд з України наразі перебуває більше 200 вантажівок.



Крім того, виїзду за межі України в Угорщину через пункт пропуску «Лужанка» очікують близько 200 мікроавтобусів та легкових автомобілів. При цьому, на ситуацію впливає рішення угорської сторони про заборону в’їзду для багатьох категорій іноземців, але зберігається транзитний проїзд для українців, який дозволяється лише через пункти пропуску «Лужанка» і «Тиса».



Звертаємося до усіх подорожуючих, які мають намір перетнути державний кордон найближчим часом, – слідкуйте за рекомендаціями, враховуйте ситуацію на кодоні та обирайте найменш завантажені пункти пропуску, аби уникнути зайвого очікування перед пунктами пропуску.