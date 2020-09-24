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БІЛЬШЕ 1,5 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ СПРОБУВАВ ПРИХОВАТИ УКРАЇНЕЦЬ У ПОДВІЙНОМУ ДНИЩІ МІКРОАВТОБУСА

Суспільство | 24-09-2020, 16:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    

БІЛЬШЕ 1,5 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ СПРОБУВАВ ПРИХОВАТИ УКРАЇНЕЦЬ У ПОДВІЙНОМУ ДНИЩІ МІКРОАВТОБУСА


ВІДЕО https://youtu.be/f0lobEcCgcY



Приховані 1650 пачок сигарет українського виробництва виявили учора, на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.

45-річний українець, прямуючи на виїзд з України через пункт пропуску «Дякове», приховав контрабандний тютюн у подвійному днищі свого мікроавтобуса марки «Мерседес» 1998 року випуску.

Сигарети, сума оцінки яких склала більше 80 тисяч гривень та мікроавтобус оцінений у понад 210 тисяч гривень у чоловіка вилучили.
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