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БІЛЬШЕ 1,5 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ СПРОБУВАВ ПРИХОВАТИ УКРАЇНЕЦЬ У ПОДВІЙНОМУ ДНИЩІ МІКРОАВТОБУСА
|Суспільство | 24-09-2020, 16:34
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ВІДЕО https://youtu.be/f0lobEcCgcY
Приховані 1650 пачок сигарет українського виробництва виявили учора, на кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.
45-річний українець, прямуючи на виїзд з України через пункт пропуску «Дякове», приховав контрабандний тютюн у подвійному днищі свого мікроавтобуса марки «Мерседес» 1998 року випуску.
Сигарети, сума оцінки яких склала більше 80 тисяч гривень та мікроавтобус оцінений у понад 210 тисяч гривень у чоловіка вилучили.
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