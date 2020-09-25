Міграційна служба закрилась на карантин через спалах COVID-19 Суспільство | 25-09-2020, 07:26 0 57 Апарат Міграційної служби припинив прийом громадян через виявлення коронавірусу у працівників ДМС.



Джерело: Міграційна служба у facebook



Деталі: Через спалах захворювання відомство не прийматиме громадян та обмежило доступ до приміщення за адресою Володимирівська, 9 у Києві.



У скількох саме співробітників ДМС виявили коронавірус не повідомляється. Проте зазначається, що в установі проводять заходи із дезинфекції.



Нагадаємо:



За добу 23 вересня позитивний результат тесту на COVID-19 отримали 3 372 жителів України, 52 хворих померли, а 1 788 пацієнтів одужали, було госпіталізовано 685 людей.