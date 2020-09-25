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Дві людини загинули внаслідок пожежі у житловому будинку Харкова
|Суспільство | 25-09-2020, 07:30
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|Пожежа у житловому будинку на вулиці Конторській у Харкові забрала життя двох осіб.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що близько 18 години до рятувальників надійшло повідомлення про вогонь у на другому поверсу двоповерхового будинку на 8 квартир. Пожежа почала розширюватись на горище та дах.
ФОТО: ДСНС
Станом на майже 20 годину вогонь вдалось локалізувати на площі 200 к.м.
До боротьби із пожежею залучили 56 надзвичайників та 16 одиниць техніки ДСНС. Причина встановлюється.
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