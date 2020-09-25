ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ОРГАНІЗУВАВ НЕЗАКОННУ «ПОДОРОЖ» РОСІЯНИНУ Суспільство | 25-09-2020, 08:48 0 103



Громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», затримали оперативні співробітники Мукачівського прикордонного загону спільно з співробітниками Берегівського відділу Нацполіції.



46-річного українця, який тривалий час переховувався від правоохоронців, знайшли в місті Івано Франківськ. На початку 2020 року чоловік організував незаконне переправлення через українсько-угорський кордон громадянина Росії. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. У разі доведення вини, нашому співвітчизнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



