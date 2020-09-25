Найманці порушили "тишу" із протитанкового гранатомета – ООС Суспільство | 25-09-2020, 08:52 0 103 24 вересня російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Так, біля Кам’янки бойовики здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета.



"Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", – зазначили військові. Серед наших військових бойових втрат та поранень немає.



Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається.