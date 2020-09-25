Про порядок повідомлення іноземними компаніями та організаціями про відкриття рахунків у банках та фінансових установах Суспільство | 25-09-2020, 13:41 0 65

Як зазначив начальник Львівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Р.Савчук, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» вносяться зміни щодо обліку у контролюючих органах нерезидентів (іноземних юридичних компаній, організацій). Передбачено взяття на облік у контролюючих органах іноземних юридичних компаній, організацій, які відкривають рахунки в банках України відповідно до ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Відповідно до п.64.5 ст.64 Податкового кодексу України до відкриття рахунку в Україні такі іноземні юридичні компанії, організації зобов’язані подати до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок відповідну заяву.

До заяви додаються копії таких документів (з пред'явленням оригіналів):

витяг з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

документа, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента. У разі якщо такий документ виданий в країні реєстрації нерезидента, він повинен бути легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.



На часі електронні сервіси

Як зазначив начальник Львівської ДПІ А.Зубрицький, що Центри обслуговування платників Львівської області на період дії карантину працюють з обмеженим доступом та приймають відвідувачів з 10.00 год. до 17.00 год. (у п’ятницю до 15.45 год.) з обідньою перервою (з 12.00 год. до 12.45 год.).

Оскільки відвідування ЦОП обмежене, на часі електронні сервіси. До ваших послуг Електронний кабінет: https://cabinet.tax.gov.ua.

Для допомоги платникам податків відеоуроки як правильно користуватися електронними сервісами:

Відеоурок від податкової № 1. Заповнення декларації про майновий стан і доходи громадян

Відеоурок від податкової № 2. Податкова декларація платника єдиного податку-ФОПа 3 групи за квартал

Відеоурок від податкової № 3. Оформлення запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Відеоурок від податкової № 4. Листування з ДПС за допомогою Електронного кабінету

Відеоурок від податкової № 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Відеоурок від податкової № 6. Подання заяви про надання довідки про відсутність заборгованості

Відеоурок № 7. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО фізичною особою-підприємцем

Відеоурок № 8. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО юридичною особою



Запровадження програмних РРО: проведення розрахункової операції в режимі офлайн

Як зазначив начальник Львівської ДПІ А.Зубрицький, що Законом України від 20 вересня 2019 року №128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" передбачені нові норми щодо застосування РРО, зокрема, можливість використання програмних РРО, як альтернативу класичним.

У програмних РРО фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер податкового органу.

На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

На період виходу з ладу програмного РРО проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.

На період відсутності зв'язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу.

Суб'єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, не більше 168 годин протягом календарного місяця.

Відлік часу, протягом якого ПРРО працював у режимі офлайн, починається від дати та часу, зазначених у повідомленні про проведення розрахункових операцій в режимі офлайн з відміткою "початок переведення ПРРО в режим офлайн", до дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою "завершення режиму офлайн", а також від дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою "завершення режиму офлайн", до дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою "початок переведення ПРРО в режим офлайн", якщо в період між такими строками фіскальним сервером не було зареєстровано розрахункових документів у режимі онлайн-обміну.

У розрахунковому документі (чеку) має обов'язково бути наявна позначка про проведення розрахункової операції в режимі офлайн.

Перевірити наявність цього чеку в базі даних ДПС можливо через Електронний кабінет після завершення роботи програмного РРО в режимі офлайн та передачі ним чека/чеків до фіскального сервера.

Інформація про фіскальні номери, що увійшли до діапазону для використання програмного РРО, що працює у режимі офлайн, буде оприлюднена в Електронному кабінеті із зазначенням даних про фіскальний номер програмного РРО та про суб'єкта господарювання, для програмного РРО якого зарезервовано фіскальні номери.



Закон України №466: змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок

Як зазначив начальник Львівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Р.Савчук, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок.

Так, починаючи 23.05.2020 р. виключено п.п.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України і відповідно не проводяться документальні позапланові перевірки на підставі отриманого судового рішення (слідчого судді) про призначення перевірки, винесене ним відповідно до закону.

Разом з тим, 23.05.2020 р. визначено нові підстави для проведення документальної позапланової перевірки, серед яких:

- неподання платником податків в установлений законом термін податкової декларації, розрахунків, звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України, якщо їх подання передбачено законом (п.п.78.1.2 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України);

- отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік (п.п.78.1.22 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України).

Також змінено п.п.78.1.21 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, яким визначено, що з 01.07.2020р. підставою для проведення документальної позапланової перевірки є отримання контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки інформації та/або документів від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої.

Оновлено п.п.78.1.5 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, який набирає чинності 01.01.2021р., зокрема, документальна позапланова перевірка може бути проведена у разі, якщо платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акту перевірки в порядку, визначеному п.86.7 ст.86 Податкового кодексу України, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

