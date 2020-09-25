Суд зобов’язав депутатку Гірницької селищної ради сплатити 850 грн штрафу Суспільство | 25-09-2020, 13:44 0 114



За участі прокурора Червоноградської місцевої прокуратури судом розглянуто протокол про адміністративне правопорушення щодо 34-річної депутатки з смт.Гірник, яка без вагомих причин несвоєчасно подала декларацію за 2019 рік.



Такі дії фігурантки кваліфіковано як адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).



Рішенням суду посадовицю визнано винною та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 850 грн.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури