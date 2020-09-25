За нестворення або незберігання фіскальних звітних чеків, створених РРО або ПРРО в електронній формі, застосовується штраф Суспільство | 25-09-2020, 14:57 0 37



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що за порушення Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, зокрема, нестворення (несвоєчасне створення) або незберігання щоденних Z-звітів в електронній формі протягом встановленого строку, до платників податку застосовується штраф відповідно до ст. 155 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями (далі – КУпАП):

- на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;



- на посадових осіб від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Дії, передбачені частиною першою ст. 155 прим. 1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу:



- на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;



- на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



