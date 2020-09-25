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На лаві підсудних опинилися посадовці фітосанітарної служби на Львівщині

Суспільство | 25-09-2020, 16:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 140 140    

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, при оперативному супроводі УСР у Львівській області, слідчими ГУ НП у Львівській області 24 вересня 2020 року завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора Львівської обласної фітосанітарної лабораторії та двох спеціалістів відділу карантину рослин управлінні фітосанітарної безпеки, яких обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 - ч.3 ст.368 КК України.


Встановлено, що вказані особи систематично одержували від суб’єктів господарювання, які здійснюють зовнішньо-економічну діяльність, неправомірну вигоду за нестворення перешкод при митному оформленні товарів рослинного походження.


За вчинене їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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