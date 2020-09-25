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28-річного мешканця Перемишлянщини підозрюють у замаху на вбивство
|Суспільство | 25-09-2020, 18:14
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Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені щодо замаху на вбивство 51-річної мешканки міста Стебника, яке трапилось 24.09.2020.
Встановлено, що 24 вересня цього року, 28-річний мешканець Перемишлянського району Львівської області, вистрелив з обрізу в голову потерпілої.
Жінку доставили в Дрогобицьку міську лікарню №1, де вона перебуває дотепер. У свою чергу, зловмисник втік з місця події.
Однак, правоохоронцям вдалось встановили його особу та зібрати достатньо доказів для оголошення підозри (заочно) у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 України (закінчений замах на вбивство).
Вжитими оперативно-розшуковими заходами, 25.09.2020, поблизу с.Верхні Гаї Дрогобицького району виявлено тіло підозрюваного з вогнепальним пораненням голови.
Наразі досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.
На цей час призначено низку судових експертиз, проводяться необхідні слідчі дії.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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