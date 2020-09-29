Пандемія забрала життя одного мільйона осіб Суспільство | 28-09-2020, 09:13 0 166 Від ускладнень коронавірусу померли 1 мільйон 2 тисячі осіб. Найбільше жертв зафіксовано в США, Бразилії та Індії.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: За останню добу кількість нових випадків зараження зросла на майже 252 тисячі. Прикре лідерство за добовим приростом хворих в Індії. За нею слідують США, Бразилія та Франція. В Аргентині за цей час підтвердили майже 9 тисяч заражень, у Росії та Колумбії – більше 7 тисяч.



Україна, вже традиційно, зберігає 15 позицію серед інших країн.





Загалом у світі зареєстрували 33,3 мільйона випадків коронавірусу. Наразі побороли хворобу 24,6 мільйона. Активними залишаються 7,6 мільйона випадків.



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Протягом суботи, 26 вересня, в Україні виявили ще 3 130 випадків Covid-19, 56 заражених осіб померли.