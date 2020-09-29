Працівники Галицької митниці виявили майже тонну нового одягу та сумок Суспільство | 28-09-2020, 11:31 0 239



Нові речі містились в мішках серед вживаного одягу.

Днями в пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне» з Республіки Польщі в’їхав транспортний засіб з товаром: «Одяг і додаткові речі до одягу та їх частини, вживані». Водій фірми-перевізника до митного контролю подав документи, згідно з якими відправником 17,5 тонни товару значилось підприємство в Сінгапурі, а отримувачем – одне з ТОВ м. Львова.

На підставі оцінки та аналізу ризиків, сформованого департаментом Таргетингу та профілювання ризиків Держмитслужби було проведено спільний з прикордонниками огляду переміщуваного вантажу. За його результатами встановлено, що у транспортному засобі, окрім заявленого товару, містились: одяг в асортименті з бірками без ознак користування загальною вагою 830 кг, сумки (жіночі, чоловічі, дитячі) в асортименті загальною вагою 118 кг, інші речі. Загалом 991,6 кг. Керівник підприємства - відправника інформації про наявності цього вантажу не надав.

Так він вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто подав митному органу як підставу для переміщення документи, що містять недостовірні дані щодо найменування товару, його кількості та вартості.

Такі його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.

Раніше вже повідомлялось, що у ПП «Рава-Руська - Гребенне» розпочато огляд цього транспортного засобу, де серед вживаного одягу виявлено чотири біг- беги з новим одягом і триває огляд.



