За нові авто, які коштують більше 1 771 125 гривень необхідно сплатити податок Суспільство | 28-09-2020, 12:03 0 140

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що в поточному році мешканці Львівщини сплачують податкові зобов’язання по транспортному податку за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить у 2020 році 1 771 125 гривень.



Перелік транспортних засобів, які підлягають оподаткуванню, щорічно визначає Міністерство економічного розвитку. Ці дані є у відкритому доступі і їх можна переглянути на сайті Мінекономіки. Ставка транспортного податку за рік становить 25 000 тис.гривень.



На підставі отриманої інформації про зареєстровані транспортні засоби від Регіонального сервісного центру МВС України, ГУ ДПС у Львівській області сформовано та надіслано податкові повідомлення-рішення на сплату транспортного податку всім власникам автомобілів, які підпадають під оподаткування.



Податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного місцевого бюджету.



Податкові повідомлення-рішення надсилаються за місцем податкової адреси. Податкова адреса – це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє податковий орган про зміну місця реєстрації – податкове повідомлення-рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу.



Якщо Ви не отримали повідомлення-рішення через невідповідність податкової адреси із фактичним місцем проживання, слід негайно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для сплати належної суми податку. За консультацією звертайтесь до Центрів обслуговування платників або ж до відповідальних за нарахування транспортного податку працівників, телефони яких розміщені на сайті ГУ ДПС у Львівській області.