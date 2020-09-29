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Ворог 5 разів порушив "тишу": в штабі вже не говорять про "неприцільні" обстріли

Суспільство | 29-09-2020, 08:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
28 вересня противник п’ять разів порушив режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю, протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.
Ворог 5 разів порушив "тишу": в штабі вже не говорять про "неприцільні" обстріли
Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Обстріли зафіксовані біля Старогнатівки, Авдіївки та Шумів. Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів не було. Водночас, якщо раніше у зведеннях ООС йшлося про "неприцільні" обстріли ворога, то наразі таке формулювання відсутнє.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.

"Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", – підсумували у штабі.
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