Ворог 5 разів порушив "тишу": в штабі вже не говорять про "неприцільні" обстріли Суспільство | 29-09-2020, 08:43 0 106 28 вересня противник п’ять разів порушив режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю, протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Обстріли зафіксовані біля Старогнатівки, Авдіївки та Шумів. Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів не було. Водночас, якщо раніше у зведеннях ООС йшлося про "неприцільні" обстріли ворога, то наразі таке формулювання відсутнє.



Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.



Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.



"Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", – підсумували у штабі.