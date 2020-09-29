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НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА

Суспільство | 29-09-2020, 13:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    


Більш ніж 1,5 тисячі пачок сигарет намагався незаконно перемістити через українсько-румунський кордон 38-річний громадянин України, що прибув в пункт пропуску «Дякове» сьогодні вранці. Незаконні наміри нашого співвітчизника викрили прикордонники спільно з митниками під час поглибленого огляду мікроавтобуса марки «Рено» 2009 року випуску, яким кермував чоловік.

Приховати від правоохоронців 1600 пачок сигарет українець спробував під обшивкою стелі транспортного засобу.

Тютюнові вироби та авто в українця вилучили, наразі їх вартість встановлюється.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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