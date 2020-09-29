Серед секонд- хенду виявлено 300 кг незадекларованої бавовняної пряжі Суспільство | 29-09-2020, 13:31 0 73



Незаконне ввезення в Україну товару припинено сьогодні, 29.09.2020, в пункті пропуску «Краківець - Корчова».

Так, на в’їзд в Україну з Республіки Польщі прибув вантажний транспортний засіб з «вживаним одягом» загальною вагою майже 16 тонн. Відправником значилась фірма з Сінгапуру, а отримувачем - одне з ТОВ м. Львова. Під час митного контролю спрацювала автоматизована система управління ризиками. Відтак автомобіль скерували на поглиблений огляд, під час якого працівники Галицької митниці Держмитслужби спільно з прикордонниками та представниками робочої групи Держмитслужби виявили незадекларований товар.

Так, митному органу як підставу для переміщення товару подано документи, що містять неправдиві відомості щодо його найменування та кількості. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачене ст. 483 Митного кодексу України.

