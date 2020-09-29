Прокуратура через апеляцію повернула приміщення вартістю понад 10 млн, яке незаконно вибуло з власності львів’ян Суспільство | 29-09-2020, 13:32 0 76



Львівська обласна прокуратура встановила, що 1000 кв.м, вартістю більше 10 мільйонів гривень, на вулиці Тесленка, 2 у м.Львові вибули із власності міста внаслідок протиправної реєстрації права власності.



Прокурори звернулись до Шевченківського районного суду м.Львова, а згодом до суду апеляційної інстанції та вимагали витребувати вказане майно з чужого володіння та скасувати незаконну реєстрацію права власності на нього.



Суд погодився з позицією відомства щодо того, що Львівська міська рада є дійсним власником спірного майна та рішень про відчуження цих приміщень не приймала.



Так, цьогоріч, 24 вересня, суд витребував його на користь територіальної громади м.Львова.



Наразі органи обласної прокуратури вживають заходи щодо реального виконання цього рішення.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури