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Депутати звернулися до Кабміну щодо фінансування Державної програми розвитку регіону українських Карпат

Суспільство | 29-09-2020, 13:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    

Львівська обласна рада звернулася до Кабінету Міністрів України щодо фінансування Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки.

«Ключовим аспектом продовження політики підтримки розвитку українських Карпат є створення окремого механізму фінансування проєктів розвитку гірських територій на державному рівні, і, безперечно, позитивним зрушенням в цьому напрямі стало затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 880 Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки.

Однак, у Законі України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” немає статті, яка б передбачала фінансування реалізації Державної програми розвитку регіону українських Карпат. Всупереч указам Президента України від 22.07.2019 № 543/2019 “Про розвиток регіону українських Карпат” і від 20.09.2019 № 713/2019 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції” Кабінетом Міністрів України було грубо проігноровано вимогу передбачити фінансові ресурси для розвитку гірських територій.

Ситуація, що склалася, фактично свідчить про те, що у 2020 році прийнята програма функціонує лише номінально, адже не підтверджена жодним фінансовим ресурсом, а отже, існує ризик того, що замість очікуваних реальних розвиткових проєктів гірські території отримають лише обіцянки.

З огляду на викладене та задля пришвидшення економічного й соціального розвитку гірських територій українських Карпат, ми, депутати Львівської обласної ради, закликаємо:

1. З’ясувати причини невиконання Кабінетом Міністрів України вимог, викладених в указах Президента України від 22.07.2019 № 543/2019 “Про розвиток регіону українських Карпат” і від 20.09.2019 № 713/2019 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції”, в частині передбачення коштів на розвиток гірських територій українських Карпат у Державному бюджеті на 2020 рік.

2.Ініціювати перегляд Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки (далі – Державна програма), передбачивши внесення таких змін:

2. 1.Запровадити проєктний підхід до впровадження програми за такими видами проєктів:

а) великі інфраструктурні проєкти зі здійсненням відбору проєктів без конкурсної процедури. Пріоритетний напрям: “Розвиток дорожньої інфраструктури”. Внести до плану заходів з реалізації Державної програми фінансування дорожньої інфраструктури на виконання Меморандуму про реалізацію проєкту “Мале Карпатське коло” між Львівською обласною радою, Львівською обласною державною адміністрацією, Івано-Франківською обласною радою, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Закарпатською обласною радою, Закарпатською обласною державною адміністрацією, Чернівецькою обласною радою, Чернівецькою обласною державною адміністрацією від 09.12.2019;

б) середні проєкти зі здійсненням відбору проєктів на конкурсних засадах та фінансуванням до 15 млн грн на умовах 10 % співфінансування. Пріоритети: 1) “Доступність”; 2) “Безпека”; 3) “Культурна спадщина”; 4) “Збереження довкілля”; 5) “Підтримка розвитку підприємницької діяльності”;

в) малі проєкти зі здійсненням відбору проєктів на конкурсних засадах та фінансуванням до 1 млн грн на умовах 10 % співфінансування. Пріоритети: 1) “Доступність”; 2) “Безпека”; 3) “Культурна спадщина”; 4) “Збереження довкілля”; 5) “Підтримка розвитку підприємницької діяльності”.

3.2. Передбачити механізм адміністрування програми через прозорий відбір найбільш спроможної громадської інституції, яка працює у цій сфері, та делегування їй відповідних прав з урахуванням кращих європейських практик адміністрування програм за межами органів виконавчої влади для середніх і малих проектів;

3.3. Збільшити термін дії програми до щонайменше п’яти років, при цьому збільшивши період реалізації проєктів до щонайменше двох або трьох бюджетних років.

3.4. Звернутися до профільних органів Європейського Союзу з пілотною ініціативою фінансової підтримки Державної програми з фондів ЄС у фінансовій перспективі 2021-2027 (у контексті виконання глави 27 Угоди про Асоціацію України з ЄС у сфері регіонального розвитку)», - йдеться в тексті звернення.
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