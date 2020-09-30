Олександр Туру: податковий борг зменшено на суму понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень Суспільство | 29-09-2020, 19:47 0 153

«У результаті заходів, які вживались фахівцями столичної податкової в межах діючого законодавства, забезпечено зменшення суми податкового боргу на 1 835,4 млн грн, що становить 6,3 відсотків суми боргу, який обліковувався на початок поточного року», - зауважив заступник начальника Головного управління ДПС у м. Києва Олександр Туру.

За словами Олександра Олександровича, з метою забезпечення погашення податкового боргу, боржникам направляються податкові вимоги.

Підрозділом по роботі з податковим боргом здійснюється опис майна у податкову заставу, готуються документи для подачі позовів до суду щодо надання дозволів на погашення податкового боргу юридичних осіб - боржників за рахунок готівкових (безготівкових) коштів та за рахунок майна, яке знаходиться у податковій заставі.

За наявними судовими рішеннями, до банківських установ, в яких відкриті рахунки підприємств - боржників, систематично направляються інкасові доручення, здійснюється вилучення готівкових коштів.

Також, до суду подаються позови для надання дозволів на звернення стягнення на активи боржників - фізичних осіб через Державну виконавчу службу.

Окремо заступник начальника ГУ ДПС у м. Києві повідомив, що для забезпечення погашення заборгованості зі сплати ЄСВ боржникам направляються вимоги про сплату боргу (недоїмки), якими охоплено весь обсяг новоствореної заборгованості з ЄСВ по юридичних та фізичних особах. Узгоджені вимоги направляються до органів Державної виконавчої служби.

«У результаті вжитих заходів, в рахунок погашення заборгованості по ЄСВ протягом 8 місяців 2020 року забезпечені надходження в сумі 565,1 млн грн, що на 7,6 млн грн більше ніж у відповідному періоді минулого року», - підкреслив заступник начальника столичної податкової.

«Несплата податкового боргу має серйозні наслідки. Це не лише обмеження виїзду за кордон. Насправді, наслідки можуть бути більш глобальними - невиплачені зарплати лікарям, які рятують наші життя, особливо у такий важкий час періоду пандемії, це затримки виплат вчителям наших дітей, це невиплачені пенсії нашим батькам. Тому питання наповнення державної казни повинно бути важливим для кожного із нас», - наголосив Олександр Туру.

