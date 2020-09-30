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COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань
|Суспільство | 30-09-2020, 01:22
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|29 вересня в Чернівецькій області зафіксували 166 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 49 пацієнтів.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".
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