Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою українськими воїнами — штаб Суспільство | 30-09-2020, 08:44 0 34 29 вересня на ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "За минулу добу, 29 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації.



Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається тиша. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.



У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині".



Деталі: Командування ООС відзначає, що ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами.