Викрито “фіктивні” договори по державних закупівлях Суспільство | 30-09-2020, 12:55 0 86



Як повідомили в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Львівській області, при відпрацюванні інформації по державних закупівлях проведено дослідження діяльності ПАТ «Н» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП П. за період з 01.01.2019 по 31.05.2020 року.



Встановлено, що між ФОП П. (переможець тендерних закупівель) та ПАТ «Н» протягом 2019-2020 років укладено договори на постачання запасних частин для обладнання на загальну суму понад 2 866 тис. гривень.



Отримані від ПАТ «Н» кошти ФОП П. були перераховані по ланцюгу постачання на підприємства, що мають ознаки «фіктивності» та не могли здійснювати постачання запасних частин.



Крім цього, ФОП П. подано для участі в конкурентних закупівлях тендерну документацію, передбачену Законом України «Про публічні закупівлі» щодо виробників продукції, з якими у нього відсутні взаємовідносини.



Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області 04.08.2020 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України по факту заволодіння бюджетними коштами.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



