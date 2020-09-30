Фахівці тричі провели заміри якості повітря у Рясному: перевищень показників забруднюючих речовин не виявили Суспільство | 30-09-2020, 13:16 0 126 Працівники хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» ЛМР тричі - 18, 22 та 29 вересня, відбирали проби атмосферного повітря та проводили необхідні лабораторно-інструментальні вимірювання біля житлового будинку № 30А на вул. Величковського.



Результати усіх трьох вимірювань стану забруднення атмосферного повітря показали, що вміст досліджуваних речовин, на момент відбору проб, не перевищував нормативів максимально разових гранично допустимих концентрацій.



Лабораторно-інструментальні вимірювання та аналіз проводили на такі хімічні компоненти: вуглецю оксид, азоту оксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий та пил недиференційований за складом. Одночасно з відбором проб, визначали фізичні параметри повітря (атмосферний тиск, вологість, температура та швидкість руху повітря).



Варто зазначити, що працівники хімічної лабораторії регулярно проводять вимірювання забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту на перехрестях м. Львова із значним транспортним потоком.



Довідка

Нагадаємо, хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» досліджує повітря на вміст оксиду вуглецю, оксиду азоту, діоксиду азоту та сірчистого ангідриду на висоті 1,5 — 1,6 м. У водоймах визначають наявність заліза, аміаку, нітратів, нітритів, фосфатів, хлоридів, сульфатів, завислих речовин, жирів, синтетичних поверхнево-активних речовин, а також нафтопродуктів.







Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/ecology/281809-fakhivtsi-trichi-proveli-zamiri-yakosti-povitrya-u-ryasnomu-perevishchen-pokaznikiv-zabrudnyuyuchikh-rechovin-ne-viyavili