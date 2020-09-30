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Результати аукціонних торгів третього кварталу

Суспільство | 30-09-2020, 13:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    


Повністю завершився процес аукціонних торгів необробленою деревиною державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ заготівлі третього кварталу 2020 року. Торги відбувалися в електронній формі на трьох майданчиках: ТБ «ТСБ «Галконтракт», «Прозоро. Продажі» та ДП «ЛІАЦ».
Основним і найбільш результативним майданчиком була реалізація деревини на ТБ «ТСБ «Галконтракт». У третьому кварталі відбулись основні електронні торги згідно графіку Держлісагентства України 8 вересня 2020 р. Нашими підприємствами було виставлено 94,6 тис. кбм необробленої деревини, з яких реалізовано – 21,1 тис. кбм (22,2 % від виставленого обсягу). У торгах прийняло участь лише 49 учасників рину – переробників.
Починаючи з початку 2020 року нами була запроваджена практика проведення щотижневих повторних електронних торгів. На них підприємствами виставляється непродана на попередніх торгах лісопродукція та сировина, що появляється у процесі відводів додаткових рубок. У третьому кварталі було проведено 12 додаткових торгів, на яких ще було продано 26,3 тис. кбм деревини.
Загалом на товарній біржі «ТСБ»Галконтракт» у третьому кварталі було реалізовано 47,4 тис. кбм необробленої деревини (аналіз реалізації в розрізі лісогосподарських підприємств та сортиментів представлено у таблиці).
На площадці «Прозоро.Продажі» держлісгоспами щомісячно виставляється понад 25 % від щомісячного обсягу лісозаготівель – це понад 27 тис. кбм необробленої деревини. Особливістю цього майданчика є те, що один лот повинен бути мінімально 150 м3 по обсягу, або не менше 200 тис. грн. вартістю.
Тут, в основному, виставляється дров’яна деревина для промислового використання для великих плитних заводів (ДСП чи для виробників OSB плит). Окрім цього, щомісячно виставлялося 2000 кбм лісоматеріалів круглих хвойних порід, біля 1000 кбм – букових, 400 кбм – вільхових. На торгах також було виставлено і лісоматеріали круглі дуба звичайного та червоного.
На превеликий жаль великі плитні підприємства, на які були найбільші сподівання, по нашій області не брали участі у торгах. У третьому кварталі на площадці «Прозоро.Продажі» по лісогоподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ було реалізовано лише 150 кбм дуба звичайного.
На площадку ДП «ЛІАЦ» підприємствами висталялась сировина для виробництва шпону породи дуб ( клас якості А та В) та для виробництва лущеного шпону породи вільха та береза. Реалізовано було лише 6,3 % від висталеного обсягу (дані представлені у таблиці).
Підсумовуючи слід відмітити, що у третьому кварталі 2020 року і далі продовжувався спад ринку необроблених лісоматеріалів через загальне зменшення споживання як на внутрішньому ринку України, так і на зовнішніх ринках.
Результати аукціонних торгів четвертого кварталу вселяють у нас надію на пожвавлення споживання готової продукції, відповідно надіємось на збільшення обсягів продажу необробленої деревини лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ.

Відділ лісових ресурсів, машин
та технологій Львівського ОУЛМГ
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