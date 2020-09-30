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Щодо документації з ТЦ (локальний файл)

Суспільство | 30-09-2020, 13:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС продовжує інформувати платників, щодо новацій в трансфертному ціноутворенні – запровадження трирівневої документації.
Документація з ТЦ (локальний файл) – це сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі.
Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», розширено вимоги та деталізовано окремі позиції локального файлу документації з ТЦ.
Так, крім вимог пп.39.4.6 п.39.4 ст.39 ПКУ до змісту документації з ТЦ, що діяли раніше, платником податків має бути надано інформацію та копії документів, зокрема щодо:
фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків (за наявності) (при вказанні даних про особу (осіб), які є стороною КО, та пов’язаних осіб платника податків);
обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення КО) і наявності ділової мети при описі операцій з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів;
обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності;
фінансових показників, що використовувалися під час розрахунку показників рентабельності КО, мають бути підтверджені даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності сторони КО, що досліджувалася;
ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у КО;
копії аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з ТЦ (якщо його наявність є обов'язковою для платника податків);
копії всіх доповнень до договорів (контрактів);
копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в КО та копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками МГК щодо КО і в підготовці яких не брав участі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (якщо платник входить до МГК).
Документація з ТЦ подається платником податків на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (ДПС), протягом 30 календарних днів з дня отримання такого запиту (пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 ПКУ).
Вказана документація, подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті ДПС (пп. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 ПКУ).
Відповідальність!
За неподання документації з ТЦ, передбачено штраф у розмірі 3% суми КО, щодо яких не була подана документація, але не більше 200 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі-ПМ) (п. 120.3 ст. 120 ПКУ).
За несвоєчасне подання – 2 ПМ, за кожен календарний день несвоєчасного подання, але не більше 200 ПМ (п. 120.6 ст. 120 ПКУ).


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