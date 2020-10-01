|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуюють у школи, навчальний процес призупинили
|Суспільство | 01-10-2020, 03:19
| 0 125
|
|Мешканців поселень на Луганщині, які постраждали від пожеж, евакуюють у підготовлені пункти прийому в місті Сєвєродонецьк.
Джерело: офіційний сайт Сєвєродонецької міської ради
Дослівно: "Для евакуації жителів селищ, які постраждали від пожеж, підготовлені пункти прийому людей.
Підготовлено школи 8 і 17. Завезено все необхідне. Буде забезпечено гаряче харчування.
У разі необхідності ще три школи міста Сєвєродонецька підготовлені для прийому евакуйованих людей. Це школи 20, 16, 18.
Автобуси підготовлені для евакуації і знаходяться на в'їзді в місто з боку Воронове.
Цілодобово працює штаб ліквідації пожежі на Луганщині - 095-910-19-20"
Деталі: Згодом військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецька повідомила, що "прийнято рішення призупинити навчальний процес 1 жовтня у сєвєродонецьких школах".
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Військові формування Росії спровокували пожежу на Луганщині — РДА...
|01-10-2020, 08:09
| >>>
|Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуюють у школи, навчальний процес призупинили...
|01-10-2020, 03:19
| >>>
|Масштабні пожежі на Луганщині: відкрито кримінальні провадження, триває евакуація...
|01-10-2020, 03:13
| >>>
|Успішний дебют «Тедді»...
|30-09-2020, 17:35
| >>>
|Як звітують платники єдиного податку першої, другої та третьої груп...
|30-09-2020, 14:56
| >>>
|Глобальна документація з ТЦ (майстер-файл)...
|30-09-2020, 13:25
| >>>
|Щодо документації з ТЦ (локальний файл)...
|30-09-2020, 13:23
| >>>
|