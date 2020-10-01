Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуюють у школи, навчальний процес призупинили Суспільство | 01-10-2020, 03:19 0 125 Мешканців поселень на Луганщині, які постраждали від пожеж, евакуюють у підготовлені пункти прийому в місті Сєвєродонецьк.



Джерело: офіційний сайт Сєвєродонецької міської ради



Дослівно: "Для евакуації жителів селищ, які постраждали від пожеж, підготовлені пункти прийому людей.



Підготовлено школи 8 і 17. Завезено все необхідне. Буде забезпечено гаряче харчування.



У разі необхідності ще три школи міста Сєвєродонецька підготовлені для прийому евакуйованих людей. Це школи 20, 16, 18.



Автобуси підготовлені для евакуації і знаходяться на в'їзді в місто з боку Воронове.



Цілодобово працює штаб ліквідації пожежі на Луганщині - 095-910-19-20"



Деталі: Згодом військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецька повідомила, що "прийнято рішення призупинити навчальний процес 1 жовтня у сєвєродонецьких школах".