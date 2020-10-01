Військові формування Росії спровокували пожежу на Луганщині — РДА Суспільство | 01-10-2020, 08:09 0 90 У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виник новий осередки пожежі.



Джерело: Станично-Луганська РДА



Дослівно: "За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ. Десь о 00:20 поступило повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ".



Деталі: Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що до гасіння пожеж на Луганщині готові залучити авіацію.



Пряма мова: "Два літаки стоять готові. Ми зв'язались з командуванням і постійно запрошуємо режим тиші. Як тільки, або якщо нам дадуть режим тиші, ми одразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак".



Що було раніше:



30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження. Наразі відомо зо на пожежах три людини загинули, ще троє госпіталізовані.

Довідка: За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.



У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.