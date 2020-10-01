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Найзручніше спілкуватися з податковою за допомогою електронних сервісів

Суспільство | 01-10-2020, 13:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що актуальною формою взаємодії у період карантинних обмежень з податковими органами Львівщини є використання електронних сервісів, запроваджених ДПС, які набувають все більшої популярності серед платників. Через приватну частину Електронного кабінету (ЕК) ДПС України платники мають змогу доступу до понад 80 електронних сервісів.

Вхід до особистого кабінету (приватної частини) ЕК здійснюється з використанням кваліфікованого електронного цифрового підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації ‒ id.gov.ua (MobileID та BankID).

За допомогою цього сервісу можна сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. У режимі реального часу можна отримати доступ до особистої інформації, а саме: відомостей про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності тощо.

Безкоштовним сервісом податкової «Електронний кабінет» можна скористатись цілодобово. Вхід до ЕК здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

З 01 червня 2020 року скасовано договір про визнання електронних документів для реєстрації в ЕК платника та передбачено, що в кабінеті відображатимуться податкові повідомлення-рішення, винесені контролюючими органами. Крім цього, запроваджена можливість зміни уповноважених осіб платника податків, які мають право користуватися Електронним кабінетом.

Серед реалізованих податковою електронних сервісів: Е-ПДВ, Е-Субсидія, Е-кабінет, Е-прозорро, Е-малятко, ID14, Програмні РРО, Повернення переплат.

З роз’ясненнями щодо використання електронних сервісів ДПС можна познайомитися за посиланням:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/

Серед значних переваг використання ЕК є змога для фізичних осіб сплачувати податки в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини ЕК за допомогою платіжної системи та платіжної картки.

Пропонуємо якнайбільше та найчастіше користуватися електронними сервісами, економити свій час та кошти.
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