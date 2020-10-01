Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП Суспільство | 01-10-2020, 15:09 0 306





Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу підприємців, що збільшення мінімальної заробітної плати (далі-МЗП) до 5 000 грн. спричинило збільшення розміру мінімального страхового внеску на місяць.



ФОП на єдиному податку зобов’язані сплачувати ЄСВ у розмірі не меншому від мінімального страхового внеску, який обчислюється як добуток МЗП, установленої на місяць, за який нараховується ЄСВ, і ставки ЄСВ (22%).



ФОП на загальній системі оподаткування нараховують ЄСВ на суму підприємницького доходу, що підлягає обкладенню податком на доходи. До того ж сума ЄСВ за місяць також не може бути меншою від розміру місячного мінімального страхового внеску.



З 1 вересня мінімальний ЄСВ за місяць дорівнює 1 100 грн (5 000 грн х 22%). Було 1039.06 грн.



Зі збільшенням розміру МЗП змінилася максимальна величина доходу, на яку нараховується ЄСВ. З 1 вересня вона становить 75 000,00 грн (15 розмірів МЗП). Тож максимальний ЄСВ на місяць дорівнює 16 500,00 грн.



Ті ФОП, що сплачують єдиний внесок помісячно у жовтні повинні сплатити його суму у розмірі 1100 грн. за вересень місяць. І в такому ж розмірі у листопаді, грудні та січні наступного року. Якщо ФОП сплачує єдиний внесок поквартально, то в жовтні слід сплатити 3178.12 грн. за третій квартал (1039.06 х 2 міс. +1100) і 3300 грн. за четвертий квартал (1100 х 3 міс.).





