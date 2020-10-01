   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 01/10/2020 За декілька тижнів у Рясному відкриють амбулаторно-поліклінічне відділення...>> Перехрестя Замарстинівська-Сріблиста буде закрите для проїзду до 3 жовтня...>> Трамваї № 3, 4, 9 курсують за зміненими маршрутами: на контактну мережу на вул. Вітовського впало дерево...>> В МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ РОЗПОЧАЛИ ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС СТРОКОВИКІВ...>> Осередки вогню все ще залишаються поряд з КПВВ «Станиця Луганська»...>> Замість сіножаті – ставок: на Львівщині вперше судитимуть за безгосподарське використання землі...>> Мер Львова зустрівся з директорами закладів професійно-технічної освіти...>> Після ремонту відкрили пологове відділення на Рапопорта у Львові...>> Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП...>> Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Підозрюваному у вбивстві в Рудках обрано запобіжний захід...
29-09-2020, 13:11  >>> 
Мешканця Золочівщини засудили за вбивство...
28-09-2020, 15:56  >>> 
Неповнолітньому новороздільцю, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід...
22-09-2020, 13:08  >>> 
   Здоров'яЗдоров
4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу...
01-10-2020, 09:23  >>> 
У вересні коронавірус діагностували у 8 мільйонів людей...
01-10-2020, 08:11  >>> 
COVID-19 на Буковині: 159 нових пацієнтів та 43 одужання за день...
01-10-2020, 03:18  >>> 

В МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ РОЗПОЧАЛИ ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС СТРОКОВИКІВ

Суспільство | 01-10-2020, 20:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 20 20    


14 військовослужбовців строковиків, які проходили службу в Мукачівському прикордонному загоні, звільнились сьогодні в запас ЗСУ.

Хлопці, більшість з яких родом з Дніпропетровської області, попри по-справжньому осінню, дощову погоду мають прекрасний настрій, адже завтра вже зможуть обняти своїх близьких та рідних, що чекали на них півтора року.

Заступник начальника Мукачівського прикордонного загону, полковник Артем Олійник, у своїй вітальній промові подякував військовослужбовцям за службу і побажав їм прихильності долі, невичерпних життєвих сил та можливостей у цивільному житті. За сумлінне виконання обов’язків під час проходження служби, прикордонників нагородили грамотами.

На щасливе та благополучне майбутнє благословив звільнених в запас хлопців військовий капелан загону протоієрей Віктор Худяк, наголосивши, що захист Вітчизни - це святий обов'язок кожного громадянина.
   Новини по темі: Суспільство
В МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ РОЗПОЧАЛИ ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС СТРОКОВИКІВ...
01-10-2020, 20:36  >>> 
Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП...
01-10-2020, 15:09  >>> 
Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП...
01-10-2020, 15:09  >>> 
(ВІДЕО) Пожежа на Луганщині. Вогонь поширився до КПВВ «Станиця Луганська»...
01-10-2020, 15:03  >>> 
На Львівщині вже майже півсотні суб’єктів господарювання використовують 65 програмних реєстраторів розрахункових операцій...
01-10-2020, 13:15  >>> 
У поштовій посилці митники знайшли арсенал ножів та сокири...
01-10-2020, 13:07  >>> 
Через пожежну небезпеку і загрозу життю людей тимчасово припинено роботу КПВВ «Станиця Луганська»...
01-10-2020, 13:05  >>> 
   АктуальноАктуально
Осередки вогню все ще залишаються поряд з КПВВ «Станиця Луганська»...
01-10-2020, 20:35  >>> 
Головні новини середи і ночі: звільнення Фокіна, статус Лукашенка...
01-10-2020, 09:18  >>> 
Пожежа на Луганщині: вогонь поширився на 10 000 гектарів. 4 людини загинули, ще 3 госпіталізовані...
01-10-2020, 08:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
США не приєднаються до санкцій Канади і Британії щодо Білорусі через ЄС – ЗМІ...
01-10-2020, 09:17  >>> 
У США хочуть змінити регламент дебатів кандидатів у президенти...
01-10-2020, 08:12  >>> 
Байден назвав Трампа маріонеткою Путіна...
30-09-2020, 08:53  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Марсохід Perseverance скорегував траєкторію. До Марсу лишилось 300 мільйонів кілометрів...
01-10-2020, 03:19  >>> 
1 та 2 жовтня SpaceX запланувала запуск чергової партії супутників Starlink та військового супутника США...
01-10-2020, 03:15  >>> 
У разі зміни кодів УКТ ЗЕД платнику необхідно подати нову таблицю даних...
28-09-2020, 15:58  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ РОЗПОЧАЛИ ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС СТРОКОВИКІВ...
01-10-2020, 20:36  >>> 
Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП...
01-10-2020, 15:09  >>> 
Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП...
01-10-2020, 15:09  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь...
16-09-2020, 02:10  >>> 
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:48 За декілька тижнів у Рясному відкриють амбулаторно-поліклінічне відділення
20:46 Перехрестя Замарстинівська-Сріблиста буде закрите для проїзду до 3 жовтня
20:45 Трамваї № 3, 4, 9 курсують за зміненими маршрутами: на контактну мережу на вул. Вітовського впало дерево
20:36 В МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ РОЗПОЧАЛИ ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС СТРОКОВИКІВ
20:35 Осередки вогню все ще залишаються поряд з КПВВ «Станиця Луганська»
20:34 Замість сіножаті – ставок: на Львівщині вперше судитимуть за безгосподарське використання землі
15:14 Мер Львова зустрівся з директорами закладів професійно-технічної освіти
15:12 Після ремонту відкрили пологове відділення на Рапопорта у Львові
15:09 Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП
15:09 Який розмір єдиного внеску сплачувати тепер ФОП

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования