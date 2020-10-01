В МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ РОЗПОЧАЛИ ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС СТРОКОВИКІВ Суспільство | 01-10-2020, 20:36 0 20



14 військовослужбовців строковиків, які проходили службу в Мукачівському прикордонному загоні, звільнились сьогодні в запас ЗСУ.



Хлопці, більшість з яких родом з Дніпропетровської області, попри по-справжньому осінню, дощову погоду мають прекрасний настрій, адже завтра вже зможуть обняти своїх близьких та рідних, що чекали на них півтора року.



Заступник начальника Мукачівського прикордонного загону, полковник Артем Олійник, у своїй вітальній промові подякував військовослужбовцям за службу і побажав їм прихильності долі, невичерпних життєвих сил та можливостей у цивільному житті. За сумлінне виконання обов’язків під час проходження служби, прикордонників нагородили грамотами.



На щасливе та благополучне майбутнє благословив звільнених в запас хлопців військовий капелан загону протоієрей Віктор Худяк, наголосивши, що захист Вітчизни - це святий обов'язок кожного громадянина.