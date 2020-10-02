Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 02/10/2020 6 жовтня в онлайн форматі розпочнеться Конгрес транскордонного співробітництва...>> Підприємців запрошують долучитись до акції «Дні захисників України»...>> Мер Львова представив керівнику АТ «Укрзалізниця» бачення розвитку площі біля вокзалу та озвучив проблемні питання, вирішення яких залежить від Залізниці...>> Акція з осіннього висаджування дерев на Львівщині...>> Мер Львова нагородив працівників Ботанічного саду та музеїв на базі Львівського університету за сумлінну працю...>> У Львові створять музею фотографії...>> Виконавчий комітет підтримав зміни до загально фонду міського бюджету і бюджету розвитку...>> Вчора моніторингові групи обстежили 146 об'єктів: складено 1 протокол...>> Мерія Львова затвердила 9 маршрутів, які курсуватимуть до населених пунктів Львівської ОТГ...>> Місто схвалило зміни до програми розвитку промислових зон Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Підозрюваному у вбивстві в Рудках обрано запобіжний захід...
29-09-2020, 13:11  >>> 
Мешканця Золочівщини засудили за вбивство...
28-09-2020, 15:56  >>> 
Неповнолітньому новороздільцю, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід...
22-09-2020, 13:08  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Трамп захворів на COVID...
02-10-2020, 08:56  >>> 
На Буковині зростає число хворих на коронавірус...
02-10-2020, 01:00  >>> 
4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу...
01-10-2020, 09:23  >>> 

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки

Суспільство | 02-10-2020, 08:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
1 вересня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. З початку поточної доби ворог також вже 2 рази відкривав вогонь.
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Впродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового".

Деталі: Поточна доба також почалась із порушень. Обидва факти обстрілів зафіксували біля Авдіївки. Противник викристовував гранатомети різних систем.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військових немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – стверджують у штабі.
   Новини по темі: Суспільство
Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області про необхідність суспільного контролю за надходженням податків в бюджети:...
02-10-2020, 14:08  >>> 
На часі - програмні РРО...
02-10-2020, 13:01  >>> 
Двох жителів с.Яблунівка судитимуть за побиття поліцейських...
02-10-2020, 13:00  >>> 
КОНТРАБАНДИСТ, ЯКИЙ СТЕЖИВ ЗА ПРИКОРДОННИКАМИ ЗАПЛАТИТЬ 3400 ГРИВЕНЬ ШТРАФ...
02-10-2020, 12:59  >>> 
Можливе скасування мораторію на перевірки...
02-10-2020, 12:56  >>> 
За останню добу проведено 1649 ПЛР-тестів, з яких 236 — позитивні...
02-10-2020, 08:57  >>> 
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки...
02-10-2020, 08:53  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: пожежі на Луганщині, місцеві вибори...
02-10-2020, 08:54  >>> 
Осередки вогню все ще залишаються поряд з КПВВ «Станиця Луганська»...
01-10-2020, 20:35  >>> 
Головні новини середи і ночі: звільнення Фокіна, статус Лукашенка...
01-10-2020, 09:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
Подружжя Трампів пішло на карантин через COVID-19 у помічниці президента...
02-10-2020, 08:51  >>> 
ЄС вирішив запровадити санкції проти Білорусі, але не проти Лукашенка...
02-10-2020, 07:42  >>> 
НАЗК вкотре кличе для пояснень нардепа Герегу через продаж масок чиновникам...
02-10-2020, 07:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Марсохід Perseverance скорегував траєкторію. До Марсу лишилось 300 мільйонів кілометрів...
01-10-2020, 03:19  >>> 
1 та 2 жовтня SpaceX запланувала запуск чергової партії супутників Starlink та військового супутника США...
01-10-2020, 03:15  >>> 
У разі зміни кодів УКТ ЗЕД платнику необхідно подати нову таблицю даних...
28-09-2020, 15:58  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області про необхідність суспільного контролю за надходженням податків в бюджети:...
02-10-2020, 14:08  >>> 
На часі - програмні РРО...
02-10-2020, 13:01  >>> 
Двох жителів с.Яблунівка судитимуть за побиття поліцейських...
02-10-2020, 13:00  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь...
16-09-2020, 02:10  >>> 
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:31 6 жовтня в онлайн форматі розпочнеться Конгрес транскордонного співробітництва
14:30 Підприємців запрошують долучитись до акції «Дні захисників України»
14:29 Мер Львова представив керівнику АТ «Укрзалізниця» бачення розвитку площі біля вокзалу та озвучив проблемні питання, вирішення яких залежить від Залізниці
14:26 Акція з осіннього висаджування дерев на Львівщині
14:24 Мер Львова нагородив працівників Ботанічного саду та музеїв на базі Львівського університету за сумлінну працю
14:22 У Львові створять музею фотографії
14:21 Виконавчий комітет підтримав зміни до загально фонду міського бюджету і бюджету розвитку
14:20 Вчора моніторингові групи обстежили 146 об'єктів: складено 1 протокол
14:16 Мерія Львова затвердила 9 маршрутів, які курсуватимуть до населених пунктів Львівської ОТГ
14:13 Місто схвалило зміни до програми розвитку промислових зон Львова

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования