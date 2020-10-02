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Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки
|Суспільство | 02-10-2020, 08:53
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|1 вересня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. З початку поточної доби ворог також вже 2 рази відкривав вогонь.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Впродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового".
Деталі: Поточна доба також почалась із порушень. Обидва факти обстрілів зафіксували біля Авдіївки. Противник викристовував гранатомети різних систем.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військових немає.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – стверджують у штабі.
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