За останню добу проведено 1649 ПЛР-тестів, з яких 236 — позитивні Суспільство | 02-10-2020, 08:57 0 244 Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 20826 випадків інфікування коронавірусом, з них 570 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1649 ПЛР-тестів. Відтак, 236 — позитивні. Серед них львів`ян — 109.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 20826 осіб, 570 людей померли. 7603 пацієнти одужало.



За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1649 ПЛР-тестів, з них 236 — позитивні. Серед них львів`ян — 109. Залишку проб у холодильнику нема.



За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 9424 особи, госпіталізовані — 2145, на амбулаторному лікуванні — 7279 осіб, виписані — 1992 особи. Зараз у лікарні перебуває 149 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ —3 особи.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 66 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 51 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 135 пацієнтів.



