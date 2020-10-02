КОНТРАБАНДИСТ, ЯКИЙ СТЕЖИВ ЗА ПРИКОРДОННИКАМИ ЗАПЛАТИТЬ 3400 ГРИВЕНЬ ШТРАФ Суспільство | 02-10-2020, 12:59 0 60

Чоловіка, який стежив за прикордонним нарядом затримали учора військовослужбовці відділення «Горонглаб» Мукачівського прикордонного загону поблизу українсько-угорського кордону.



«Спостерігача», який мав при собі радіостанцію та ксерокопію паспорта громадянина України, наряд затримав коли той, пошкодивши загороджувальний паркан, рухався в бік державного кордону. Затриманий неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників, як особа причетна до тютюнової контрабанди, а у жовтні 2019 року, навіть був затриманий при спробі незаконного переміщення до Угорщини15 пакунків сигарет.



На цей раз своє перебування поблизу кордону чоловік пояснив тим, що заблукав, проте навіщо пошкодив загороджувальний паркан пояснити не зміг.



Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання протоколу за ч. 2 ст.204 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону», чоловіка доправили до прикордонного підрозділу. Справу було скеровано до суду. Сьогодні рішенням суду українця визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосовано до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону