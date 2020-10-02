Двох жителів с.Яблунівка судитимуть за побиття поліцейських Суспільство | 02-10-2020, 13:00 0 146

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох жителів с.Яблунівка (Стрийський район), яких обвинувачують у насильницьких діях щодо поліцейських.



Встановлено, що двоє жителів 41 та 44 років в нетверезому стані у с.Добрани (Стрийський район) почали нецензурно висловлюватися на адресу поліцейських, які охороняли громадський порядок, а згодом завдали їм легкі тілесні ушкодження – травми обличчя та грудей.



Після приїзду ще одного екіпажу поліцейських, протиправні дії чоловіків були припинені.



Тепер за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.28, ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинені групою осіб), фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського відділу Поліції Львівщини.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури