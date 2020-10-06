Тернопіль і Канів "червоні", Харків і Львів "помаранчеві": нові зони діють Суспільство | 05-10-2020, 09:29 0 116 В Україні з 5 жовтня протягом 14 днів діятиме нове епідемічне зонування, встановлене комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 1 жовтня.



Джерело: рішення комісії ТЕБ та НС, Telegram Коронавірус у регіонах



Деталі: Колір зони визначає міру обмежень в умовах адаптивного карантину: від "зеленої" до "червоної" вони посилюються.



До червоної зони минулого четверга віднесли: місто Тернопіль Тернопільської області та місто Канів Черкаської області.



До помаранчевої зони потрапили:



• місто Вінниця Вінницької області;



• міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області;



• місто Дніпро Дніпропетровської області;



• міста Бахмут і Вугледар, Слов’янський район Донецької області;



• Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;



• місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;



• міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;



• міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;



• міста Ірпінь та Фастів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київській області;



• Біловодський район Луганської області;



• місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;



• місто Миколаїв Миколаївської області;



• міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Подільский райони Одеської області;



• місто Полтава Полтавської області;



• міста Дубно, Вараш та Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;



• міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;



• міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;



• міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський та Харківський райони Харківської області;



• міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Летичіський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;



• місто Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;



• міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;



• місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.