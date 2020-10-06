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У Трускавці взяли під варту зловмисника, який зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок
|Суспільство | 05-10-2020, 11:13
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Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо грабежу у Трускавці.
Встановлено, що 40-річний львів’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, в кінці вересня цього року на вул.Воробкевича у Трускавці зірвав з шиї місцевої мешканки золотий ланцюжок з кулоном та зник у невідомому напрямку.
Такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.186 України (грабіж).
Завдяки спільній роботі з поліцією, а також проведенню невідкладних слідчих (розшукових) дій, підозрюваного затримано.
За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу – наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.
Наразі проводяться необхідні слідчі дії.
Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 4 до 6 років.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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