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Трускавчанину повідомили про підозру за збут наркотиків
|Суспільство | 05-10-2020, 11:14
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Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Трускавця.
Встановлено, що 34-річний місцевий мешканець з вересня по серпень цього року продав своєму земляку таблетки, які містили наркотичний засіб бупренорфін, що підтверджено експертизою.
Такі дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1, 2 ст.307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу – наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.
На це час проводяться необхідні слідчі дії.
Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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