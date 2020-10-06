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Трускавчанину повідомили про підозру за збут наркотиків

Суспільство | 05-10-2020, 11:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    


Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Трускавця.

Встановлено, що 34-річний місцевий мешканець з вересня по серпень цього року продав своєму земляку таблетки, які містили наркотичний засіб бупренорфін, що підтверджено експертизою.

Такі дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1, 2 ст.307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу – наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.

На це час проводяться необхідні слідчі дії.

Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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