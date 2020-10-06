Трускавчанину повідомили про підозру за збут наркотиків Суспільство | 05-10-2020, 11:14 0 136



Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Трускавця.



Встановлено, що 34-річний місцевий мешканець з вересня по серпень цього року продав своєму земляку таблетки, які містили наркотичний засіб бупренорфін, що підтверджено експертизою.



Такі дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1, 2 ст.307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).



За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу – наразі підозрюваний перебуває під вартою.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.



На це час проводяться необхідні слідчі дії.



Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури