Збір податків до Державного бюджету України склав 9,9 мільярдів гривень Суспільство | 05-10-2020, 11:35 0 127

Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області про надходження до бюджетів: «За 9 місяців цього року збір податків до Державного бюджету України склав 9,9 мільярдів гривень, це на 150 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком. Найбільший приріст по ПДВ (+400 млн. грн.) та ПДФО (+130 млн. грн.).



Надходження єдиного внеску склало 9,7 млрд. грн.



Місцеві бюджети Львівщини за 9 місяців поповнилися на 10, 5 млрд. грн., що на 460 млн. грн. більше, ніж за 9-ть минулорічних місяців. Тут найбільший приріст по ПДФО (+290 млн. грн.) та єдиному податку (+130 млн. грн.)».





