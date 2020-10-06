|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Податкова служба запускає свій Telegram-канал
|Суспільство | 05-10-2020, 11:37
| 0 134
|
Державна податкова служба України запускає свій Telegram-канал.
Про податки і не тільки – відтепер у більш зручному та мобільному форматі.
Що ж цікавого запропонуємо ми? Це – ексклюзивні матеріали, інфографіки, все про сервіси податкової, анонси, роз’яснення та коментарі фахівців.
Підписуйся на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua.
|
|