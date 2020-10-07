На дні океану лежить більше 14 млн тонн пластику – дослідження Суспільство | 06-10-2020, 07:14 0 160 На дні Світового океану може знаходитись у 30 разів більше пластику, чим на поверхні, проте на суші все одно більше сміття, чим у світових водах.



Джерело: The Guardian



Деталі: За оцінками державного наукового агентства Австралії, на дні Світового океану знаходиться не менше 14 мільйонів тонн пластикових відходів шириною менше 5 мм.



Для цього науковці проаналізували елементи із різних ділянок дна недалеко від Великого Австралійського заливу. У рамках проєкту, дослідники виявили мікропластик у дуже віддалених та глибоких місцях, що може свідчити про значне поширення сміття.



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Нагадаємо:



У травні 2019 року Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.