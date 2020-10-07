Окупанти 2 рази відкривали вогонь із гранатометів – ООС Суспільство | 06-10-2020, 08:48 0 139 5 жовтня збройні формування Росії два рази порушили режим припинення вогню.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет".



Деталі: Повідомляється, що в обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.



Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.



Від початку поточної доби, 6 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.