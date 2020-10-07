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Окупанти 2 рази відкривали вогонь із гранатометів – ООС
|Суспільство | 06-10-2020, 08:48
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|5 жовтня збройні формування Росії два рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет".
Деталі: Повідомляється, що в обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Від початку поточної доби, 6 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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