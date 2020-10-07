|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Синоптики попередили про сильний вітер
|Суспільство | 06-10-2020, 08:53
| 0 126
|
|У вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території країни пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку із цим оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр
Дослівно: "Вдень 6 жовтня в Україні, крім західних областей та крайнього сходу, пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: По Києву та Київській області у вівторок також пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, 6-8 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
|
|