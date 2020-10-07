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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Електронні сервіси працюють
|Суспільство | 06-10-2020, 13:02
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що прийом платників у ЦОП м. Львова здійснюється за попереднім записом за номерами телефонів, розміщеними за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/okremi-storinki/informatsiya--scho-oprilyudnyuetsya-rozporya/413238.html
Для зручності платників ГУ ДПС у Львівській області запроваджено сервіс ‒ запис в режимі онлайн за посиланням: http://queue.qsolutions.com.ua:22102/index
Без попереднього запису в ЦОП можуть звертатися платники з питань:
- подання звітності;
- отримання консультацій щодо подання декларації про майновий стан і доходи з метою реалізації права на податкову знижку;
- проведення звірки щодо сум нарахованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та земельних платежів
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/435946.html
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