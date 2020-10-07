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Галицькі митники вилучили елітний алкоголь

Суспільство | 06-10-2020, 16:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    
Галицькі митники вилучили елітний алкоголь

Серед багажу з особистими речами на українсько- польському кордоні митники виявили понад 70 пляшок алкоголю, що перевищує дозволену кількість ввезення в Україну товару.
Під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Краківець-Корчова» 26-річний житель м.Чернівці вказав у декларації лише багаж з особистими речами. Під час усного опитування заперечив наявність будь-яких інших товарів, зокрема таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено. Утім, під час перевірки багажного відділення мікроавтобуса митники виявили коробки з міцними напоями різних торгових марок - загалом 71 пляшку.
Відтак на порушника складено протокол за статтею 472 Митного кодексу України. Вартість вилучених товарів потребує додаткової оцінки спеціаліста-експерта. Справу скерують до суду.
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