Галицькі митники вилучили елітний алкоголь Суспільство | 06-10-2020, 16:29 0 135



Серед багажу з особистими речами на українсько- польському кордоні митники виявили понад 70 пляшок алкоголю, що перевищує дозволену кількість ввезення в Україну товару.

Під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Краківець-Корчова» 26-річний житель м.Чернівці вказав у декларації лише багаж з особистими речами. Під час усного опитування заперечив наявність будь-яких інших товарів, зокрема таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено. Утім, під час перевірки багажного відділення мікроавтобуса митники виявили коробки з міцними напоями різних торгових марок - загалом 71 пляшку.

Відтак на порушника складено протокол за статтею 472 Митного кодексу України. Вартість вилучених товарів потребує додаткової оцінки спеціаліста-експерта. Справу скерують до суду.

