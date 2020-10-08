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Рятувальники приборкали основні осередки лісових пожеж на Луганщині
|Суспільство | 07-10-2020, 07:49
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|Станом на 18:30 6 жовтня рятувальники ліквідували 9 осередків вогню із 10, ще один осередок локалізували.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га. Залучено важку інженерну техніку ЗСУ та пожежний потяг".
Деталі: За час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб. Кількість загиблих не змінилась – 11 жертв. Окрім цього, постраждали 19 людей, зокрема 3 співробітників ДСНС.
Наразі уточнюється інформація про знищення та пошкодження житлових будинків.
До боротьби із вогнем залучили 1 тисячу 600 осіб та 295 одиниць техніки.
Зазначається, що найбільш складна ситуація вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. Там до зони ураження потрапило 32 населених пунктів.
Передісторія:
30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, постраждали 17.
2 жовтня прем’єр міністр України Денис Шмигаль повідомив, що масштабні пожежі на Луганщині локалізовано.
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