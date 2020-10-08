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Близько 9,9 мільярда гривень сплатили до державної казни платники Львівщини
|Суспільство | 07-10-2020, 13:13
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До загального фонду Державного бюджету України протягом січня-вересня 2020 року платники податків Львівщини сплатили 9 899,5 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з січнем-вереснем 2019 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 1,5 % або на 146,4 млн. гривень.
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/435914.html
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